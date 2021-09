Mele troppo mele

La Boldrini è stata una gran bella donna, con curve affascinanti che non si è mai curata di nascondere. Non capisco la sua senile svolta talebana che la fa insorgere ogni volta che una donna è raffigurata con le stesse curve che lei esibiva da giovane. “La statua inaugurata a Sapri – ha twittato – e dedicata alla spigolatrice è un’offesa alle donne e alla storia che dovrebbe celebrare. Ma come possono le istituzioni accettare la rappresentazione della donna come corpo sessualizzato? Le fanno eco le donne del Pd di Palermo: “Abbattete questa statua diseducativa e fuorviante che banalizza le donne e vanifica ogni comizio in favore della parità di genere”. Ossignur! Tutto per due mele superbe modellate dal vento sotto un abito leggero. Ma cosa intendono i compagni per parità di genere? Solo donne piatte e asessuate e maschietti anoressici senza muscoli? La statua, poi, è un parto di fantasia, ispirato a un altro frutto d’immaginazione come la poesia “Eran trecento, eran giovani e forti”. La donna che “se ne andava un mattino a spigolare” nella fantasia di Mercantini era giovane, bella e audace, perché il poeta le fa dire: “Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro – un giovin camminava innanzi a loro. – Mi feci ardita, e, presol per la mano, – gli chiesi: “Dove vai, bel capitano?” – “Vado a morir per la mia patria bella”. – Io mi sentii tremare tutto il core”. Spigolava, lei, mica mieteva. Era il 28 giugno, un caldo porco. Era bella e così ardita da prendere la mano a uno sconosciuto. Le tremava il cuore alla vista di un bel giovane. È così impensabile che portasse un abito leggero e scollato? Andatevi a vedere, care compagne, le statue del Ponte Umberto I a Torino. La “pietà” di Contratti ha le tette in mostra. Abbattiamo anche quella?

