Mefisto e il revolver spianato: colpo vecchio stile al market

Volto coperto da un passamontagna scuro (un mefisto), guanti di pelle e un revolver spianato e puntato alla testa della cassiera. Una rapina a mano armata vecchio stile quella messa a segno mercoledì nel tardo pomeriggio al supermercato “In’s” di via Platis a Chivasso. Il bandito, con voce decisa, ha intimato alla cassiera di mettere l’incasso all’interno del suo zainetto e mentre la donna eseguiva l’ordine, il malvivente teneva sotto tiro i clienti che in quel momento erano in coda alla cassa. «Si è svolto tutto in pochissimi minuti, poi il rapinatore ha fatto dietro front e si è dileguato, probabilmente a piedi», hanno riferito successivamente i testimoni ai carabinieri della compagnia chivassese, intervenuti sul posto pochi minuti dopo il colpo. La zona è stata setacciata, ma del bandito nessuna traccia. I militari hanno anche acquisito i video di sorveglianza delle telecamere di sicurezza del market. Dalle descrizioni fornite dai presenti agli investigatori, che si basano sulla voce, sul fisico e sulla rapidità d’azione del malvivente, ad agire sarebbe stato un giovane di circa 20/25 anni, verosimilmente lo stesso che nei giorni scorsi aveva effettuato una rapina simile in un supermercato della vicina Brandizzo. Sia in un caso che nell’altro, il bottino con il quale il malvivente è poi fuggito, sarebbe modesto, «solo poche centinaia di euro». Le forze dell’ordine sospettano che l’uomo potrebbe riprovarci a breve e per tale motivo i carabinieri della compagnia chivassese hanno intensificato i pattugliamenti nei pressi di supermercati e centri commerciali. Il sospetto, infatti, è che l’autore dei colpi sia un giovane che vive a Chivasso oppure nei comuni limitrofi della città dei nocciolini.