Medico di base arrestato a Torino: è accusato di violenza sessuale da due pazienti

Medico di base arrestato a Torino con l’accusa di violenza sessuale. E’ toccata agli agenti della squadra mobile, all’esito di articolate indagini condotte sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, dare esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Torino.

EPISODI COMMESSI IN AMBULATORIO

L’uomo, un 64enne, si trova ora rinchiuso in una cella della casa circondariale “Lo Russo e Cotugno“. E’ gravemente indiziato di due episodi di violenza sessuale aggravata che sarebbero stati compiuti all’interno dei suoi studi professionali, ubicati in pieno centro, nel quartiere di Barriera di Milano.

DENUNCIATO DA UNA SUA PAZIENTE

Le attività investigative sono scaturite dalla denuncia di una donna che ha raccontato di aver subito abusi di natura sessuale da parte dell’indagato nel corso di una visita ambulatoriale avvenuta a gennaio di quest’anno e per i quali aveva presentato formale querela.

ERA FINITO GIA’ NEI GUAI NEL 2009

Successivi approfondimenti hanno consentito agli investigatori di accertare che già nel 2009 il medico aveva riportato una condanna per condotte del tutto sovrapponibili a quella denunciata dalla vittima, nonché di individuare altre cinque pazienti che, in occasione di prestazioni sanitarie da parte dell’indagato, dal 2013 ad oggi, erano state costrette a subire atti sessuali da parte del medico. Una di queste vittime, in particolare, non essendo ancora decorsi i termini di legge, aveva presentato, a sua volta, formale querela.