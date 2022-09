Mbappé show, McKennie non basta: il PSG batte 2-1 la Juve

Il cammino della Juve in Champions League inizia con una sconfitta. Al Parc des Princes il PSG apre il gruppo H con una vittoria per 2-1 contro i bianconeri.

Succede tutto nel primo tempo: protagonista assoluto della gara è la stella dei parigini Kylian Mbappé. L’attaccante francese realizza subito, dopo 6′, la rete del vantaggio e raddoppia al 22′ firmando la doppietta personale. Bene nelle due circostanze Neymar e Hakimi, autori degli assist.

La Juve reagisce nella ripresa e trova subito il gol a riaprire la gara di McKennie, in gol di testa su sviluppi di corner grazie anche ad un’uscita non perfetta di Donnarumma. I bianconeri prima rischiano di incassare la terza rete sulle incursioni di Mbappé e Messi, poi sfiorano addirittura il pari con Locatelli. Nel finale Perin è attento su Neymar: il risultato non cambia, è 2-1 per il PSG.