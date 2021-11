Maxi rave party abusivo a Stupinigi, presenti migliaia di persone: forze dell’ordine sul posto, decine di giovani soccorsi [FOTO e VIDEO]

Si sono dati appuntamento su Telegram e a migliaia (si parla di almeno 6mila presenze) hanno risposto all’appello lanciato dagli organizzatori. Un rave party non autorizzato ha avuto luogo nella serata di sabato a Stupinigi, alle porte di Torino, in un’area industriale abbandonata tra Borgaretto e Nichelino, quella dell’ex Comau.

OGGI LO SGOMBERO, DECINE DI GIOVANI SOCCORSI

Nella giornata di oggi le forze dell’ordine hanno fatto proseguire lentamente il deflusso dei partecipanti alla festa. Tanti i giovani, ubriachi o sotto effetto di sostanze stupefacenti, soccorsi, alcuni anche feriti con contusioni varie. Le operazioni dovrebbero continuare fino a questa notte.

TRAFFICO IN TILT

In azione anche la polizia. La “festa”, nei piani degli organizzatori, avrebbe dovuto durare per tutto il weekend lungo di Ognissanti. I posti di blocco hanno limitato l’afflusso di moltissimi altri partecipanti al rave – che nelle previsioni doveva raggiungere le 30mila unità – soprattutto dall’estero, in particolare da Francia e Olanda. Completamente in tilt il traffico nei dintorni dell’area con disagi nel cuore della notte e durante la giornata di oggi, con lunghe code in tangenziale nei pressi dello svincolo di Stupinigi e in strada Mirafiori.

IERI SCONTRI CON LE FORZE DELL’ORDINE

I partecipanti al rave hanno provato a forzare gli sbarramenti della polizia lanciando sassi e bottiglie: due poliziotti in servizio presso il Reparto Mobile di Torino sono stati feriti. In corso le operazioni di identificazione. La polizia stradale sta inoltre sanzionando e procedendo alla rimozione dei veicoli parcheggiati in violazione del codice della strada.

TOLARDO: “SITUAZIONE INCOMMENTABILE”

Il prefetto di Torino Claudio Palomba ha convocato un tavolo d’urgenza sulla sicurezza a Stupinigi con il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, il questore di Torino Ciarambino, il comandante provinciale dei carabinieri Lunardo e quello dei vigili del fuoco Carrolo. Il primo cittadino, intercettato nel pomeriggio, ha detto: “Non credo sia necessario commentare il comportamento di certe persone. Mi sento solo di ringraziare chi già da sabato sta lavorando ininterrottamente per gestire la situazione”

CIRIO: “RISCHIO ENORME DI CONTAGIO”

Il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha parlato del caso in una nota: “Questo non è divertirsi, significa solo non avere rispetto delle regole. Un rave party clandestino rappresenta un rischio enorme di contagio e va contro i sacrifici che stiamo facendo per superare la pandemia”.

MELONI ATTACCA

“In migliaia, raggruppati con appelli online, hanno organizzato l’ennesimo maxi rave illegale – ha scritto su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni -. Ormai questa gente ha capito che – con un ministro dell’Interno come il nostro – tutto è consentito in Italia. Pugno duro con i lavoratori in piazza, carta bianca per facinorosi o chiunque voglia organizzare mega party illegali: questo è il modello Lamorgese”.

I VIDEO