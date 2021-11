Maxi nevicata in montagna: «Hotel pieni fino a marzo»

Forse non è stata la più abbondante ma di sicuro è stata la più attesa. Dopo un anno e mezzo di chiusura degli impianti di risalita a causa della pandemia, una grande nevicata ha trasformato il paesaggio delle montagne torinesi in uno scenario da cartolina. Le centraline dell’Arpa ieri, al termine della perturbazione, hanno rilevato 69 centimetri di neve in paese al Sestriere, 31 a Pragelato, 49 a Sauze di Cesana, 68 a Sansicario. Ma salendo di quota la situazione è ancora migliore: 85 centimetri al Colle Bercia, 75 al lago Pilone, fino a sfondare quota un metro al Banchetta e al Colle Barant (Bobbio Pellice) dove si è toccata l’altezza record di 119 centimetri. Un po’ peggio è andata a Bardonecchia (pochi centimetri in paese, 24 al Pian del Sole) e a Prali (17 centimetri) dove comunque si sta lavorando per battere le piste. Cambiando versante, ecco Ceresole Reale (29 centimetri in paese, 89 in quota), 68 centimetri a Malciaussia (Usseglio) e soprattutto 136 centimetri al rifugio Gastaldi, sopra Balme.

E c’è chi ha deciso di approfittarne. Appena passato il confine, al Monginevro, sarà infatti possibile sciare già a partire da questo fine settimana. La cabinovia Chalmettes, le seggiovie Gondrans, Aigle, Brousset e lo spazio principianti del fronte neve con il tapis roulant Butte e lo skilift Clôt, saranno pronti ad accogliere gli sciatori al prezzo di 30 euro per lo skipass giornaliero.

Tanta bianca abbondanza non è stata invece sufficiente a convincere la Vialattea all’apertura anticipata: il via alla stagione sciistica resta fissato per il 4 dicembre. Ma la stagione – Covid permettendo – promette faville: «Gli alberghi del gruppo Abc – annuncia Alessandro Perron Cabus, che è anche amministratore delegato della Vialattea – sono già tutti esauriti da Natale e fino a metà marzo».