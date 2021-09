Maxi incidente in tangenziale tra gli svincoli Drosso e Sito, traffico in tilt [FOTO]

Doppio incidente in rapida successione nella prima mattinata di oggi nella tangenziale sud di Torino, tra gli svincoli Drosso e Sito, in quello che è il territorio del comune di Orbassano. Due serie di impatti a un paio di centinaia di metri di distanza, che hanno mandato in tilt il traffico.

Nel primo scontro, in direzione nord Milano-Aosta, sono venuti a contatto un’auto e uno scooter, il cui conducente è stato trasportato in condizioni non preoccupanti all’ospedale San Luigi di Orbassano. Poco dopo si è verificato il secondo incidente che ha visto coinvolti un tir, un furgoncino Fiat Doblò, una Lancia Delta e un’Audi Q7. Quest’ultima vettura è rimasta incastrata tra il camion e il guardrail.

In pochi minuti sono accorsi sul posto i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli ausiliari Ativa, che hanno consentito la circolazione solo sulla corsia di emergenza. La lunga coda ha raggiunto i sei chilometri, poi la situazione è migliorata quando sono state riaperte due corsie su tre. Traffico rallentato anche in direzione sud, sull’altra carreggiata, a causa dei curiosi.