Maxi, Dani, Mauro e Wanda: «A Natale saremo assieme»

Tutti insieme appassionatamente, almeno a Natale. Sono questi i programmi di Wanda Nara e Mauro Icardi, freschi di riconciliazione, ma a svelarli in realtà è Maxi Lopez. Perché anche l’ex attaccante del Torino ha voce in capitolo nella famiglia, visto che i primi tre figli dell’imprenditrice argentina sono pure suoi. E così dopo aver passato alcuni giorni in Argentina insieme alla fidanzata in dolce attesa, Daniela Christiansson, prima di risalire sull’aereo ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti.

«I ragazzi stanno bene, sicuramente ci rivedremo a Natale. Verremo a Londra, quindi passeremo il Natale insieme». Maxi, che aveva svolto un ruolo decisivo mesi fa in occasione della prima rottura tra Wanda e Icardi tenendo con sé i figli per lasciarli lontani dal clamore mediatico, sta per diventare di nuovo padre. Daniela infatti aspetta una femmina: «Siamo molto felici, è la sua prima gravidanza, quindi ci stiamo divertendo. Per me è una novità che sia una bambina, Dani sta bene ed è serena».

La gravidanza della modella è sicura e anche molto evidente. Ma in Argentina si moltiplicano anche le voci di una prossima gravidanza per Wanda Nara. L’indiscrezione è arrivata arriva dal settimanale “Caras” che riprende una chat, condivisa sui social, tra Mauro e la showgirl argentina: «Grazie per un altro viaggio bellissimo, il mio posto preferito sei tu. Perché mi porti in Paradiso, per il tuo amore, per volermi sempre. Ti amo senza dubbi e spero di tornare con G», ha scritto Wanda in un post reso pubblico da Mauro. E c’è un’immagine foto in cui si vede l’attaccante ex Inter abbracciare la compagna sui fianchi.

La risposta di Icardi non è tardata: «Grazie a te Wanda per un messaggio così bello. In fin dei conti non sono così pazzo come mi hanno descritto perché ho realizzato uno dei miei sogni. Presto torneremo con G». Secondo il settimanale quindi questa potrebbe essere l’iniziale del nome del bambino anche se Wanda non ha dato segnali in merito ad una presunta gravidanza. «Ci siamo lasciati, ma non possiamo escludere niente», diceva lei a Verissimo e infatti ha già cambiato idea.