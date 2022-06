Maturità al via per 18mila studenti torinesi: vi portiamo al liceo D’Azeglio [VIDEO]

“La notte prima degli esami è già passata. Ma il futuro invece…quello è tutto davanti a voi. Buona maturità ragazzi. Qui c’è una intera Regione che vi pensa”. Con queste parole scritte su Facebook il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, si è rivolto agli studenti che da oggi sono impegnati negli esami di maturità.

Su Twitter, invece, il pensiero del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: “Oggi prima prova in presenza per le maturande e i maturandi. Un passaggio della vita che si ricorda per sempre. È la fine di un percorso non solo scolastico e l’inizio di un altro. In bocca al lupo a tutte e tutti”.

Sono pià di 18mila gli studenti torinesi che affrontano la maturità, CronacaQui vi porta al liceo D’Azeglio grazie al video realizzato da Antonino Di Marco: