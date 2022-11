Matteo-Paola, toccata e fuga: «E’ sparito, ci è rimasta male»

I francesi direbbero “l’espace d’un matin”, noi più semplicemente che è durata un attimo. Appena il tempo di sognare una nuova coppia da favola, quella formata da Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini, e il risveglio è stato amaro. Non possiamo nemmeno parlare di flirt visto che i due, anche se non ha mai confermato nessuno, si sono incontrati solo per un weekend in Toscana mentre il, tennista era lì per giocare un torneo dell’Atp.

Poteva essere l’inizio, è arrivata subito la fine e la conferma arriva dalla rivista “Chi”. La love story sarebbe durata soltanto pochi giorni e ora lui sarebbe sparito, anche se in realtà a causa dei recenti infortuni non ha nemmeno la scusa degli impegni tennistici. Una fuga che, sempre secondo il settimanale, non sarebbe stata presa benissimo da Paola e usiamo un eufemismo.

Matteo e Paola, che dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 4 è diventata conduttrice in radio e tv, avrebbero cominciato a frequentarsi sui social qualche mese fa. Poi però si sono anche visti di persona a Firenze proprio quando era presente il campione azzurro e lo avrebbe raggiunto in albergo. Nessuna immagine ufficiale e loro si sono guardati bene da pubblicarle, ma il gossip era diventato impetuoso.

Berrettini è stato per molto tempo legato alla collega australiana Ajla Tomljanovic, ma la loro storia è terminata all’inizio di quest’anno. Poi era stato accostato alla modella americana Meredith Mickelson, un legame mai confermato dai diretti interessati. Paola Di Benedetto invece, dopo aver lasciato lo scorso anno Federico Rossi, del duo Benji&Fede, a inizio estate aveva cominciato una storia con Rkomi. Poi però a fine luglio, improvvisamente come era cominciata è anche finita. Paola, intervistata dalla rivista “Grazia”, l’aveva spiegata così: «Sapete tutti che sono stata da sola per un anno dopo la mia ultima storia. E rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo “ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande”. Ma poi anche se fosse una donna che nel 2022 che vuole cambiare fidanzato, qual è il problema?». Lui si era preso lo colpe, nemmeno troppo convinto. E adesso?