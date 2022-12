Sergio Mattarella ha il Covid. Rinviati tutti gli impegni istituzionali del Presidente della Repubblica. Lo ha reso noto il Quirinale, attraverso una nota in cui si sottolinea come il Capo dello Stato sia sostanzialmente asintomatico e in buone condizioni.

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto quest’oggi a un tampone risultando positivo al Covid 19“, si legge nella nota. “È stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni”.

“Il Presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico – conclude la nota – e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale“.