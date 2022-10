Mattarella a Torino: il presidente inaugura anno accademico dell’Esercito [VIDEO]

Sergio Mattarella torna a Torino per la terza volta nell’arco di tre mesi circa.

Il presidente della Repubblica, che tornerà nuovamente nel capoluogo piemontese settimana prossima, si è recato in visita alla scuola di Applicazione di via Arsenale in occasione dell’apertura dell’anno accademico e scolastico 2022/23 degli Istituti di Formazione dell’Esercito.

All’evento, tenutosi in mattinata, hanno partecipato anche il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e dal capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Pietro Serino.

Mattarella si trasferirà ora ad Alba per celebrare la nascita dello scrittore Beppe Fenoglio e il bicentenario della nascita del ministro Michele Coppino. Infine presenzierà all’inaugurazione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba.

IL VIDEO