Mattarella a Grugliasco: “La scuola al centro dei progetti di questa nazione” [VIDEO]

Sergio Mattarella fa visita al Comune di Grugliasco. Il presidente della Repubblica sarà nel Torinese per “Tutti a Scuola”, festa di inaugurazione del nuovo anno scolastico dell’Istituto Curie-Vittorini.

La cerimonia sarà trasmessa anche in diretta televisiva su Rai Uno. Presente anche il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il nuotatore Alessandro Miressi, la calciatrice Sara Gama e tanti altri ospiti.

L’ARRIVO DI MATTARELLA A GRUGLIASCO

LE PAROLE DI MATTARELLA

Il presidente della Repubblica ha aperto parlando della tragedia delle Marche ed ha poi salutato studenti e personale scolastico: “La scuola ha un valore centrale per la nostra Repubblica e l’avvio del nuovo anno è importante – ha spiegato Mattarella -. Il grado di istruzione influisce strettamente sulla crescita economica del Paese ed è il motivo per il quale la scuola deve essere al centro dei progetti della nostra nazione. Con la pandemia abbiamo capito l’importanza della scuola per plasmare le generazioni future. La scuola è libertà, non si è liberi senza cultura e confronto”.

“TUTTO A SCUOLA” CON MATTARELLA, IL SERVIZIO di Tonino Di Marco