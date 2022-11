Matic beffa il Toro dopo un rigore sbagliato da Belotti: pari a Roma

Tra Roma e Torino è parità allo stadio Olimpico nel segno del grande ex Andrea Belotti. Un punto a testa al termine di un match di grande intensità, l’ultimo di questo 2022 per le due squadre.

TORNA SANABRIA, SULLE FASCE VOJVODA E LAZARO

Juric ritrova Sanabria dal 1′: il paraguaiano prende posto in attacco al fianco di Miranchuk e Vlasic. A centrocampo la coppia Linetty–Ricci. Vojvoda e Lazaro si schierano sugli esterni con Zima, Buongiorno e Djidji centrali. Milinkovic-Savic in porta.

JURIC BOCCIA VOJVODA: SOSTITUITO AL 30′

Il Toro inizia bene la gara e impensierisce subito la difesa della Roma con alcune conclusioni da fuori. Dietro in grande affanno Vojvoda: al 30′ drastica scelta tecnica di Juric che lo sostituisce per Singo. Il primo tempo si chiude 0-0.

LINETTY PORTA AVANTI IL TORO

Inizio ripresa da sogno per il Toro dopo l’infortunio di Buongiorno, che esce al 51′ per fare posto a Rodriguez: cross di Singo e colpo di testa vincente di Linetty che porta avanti i granata. La Roma le prova tutte per pareggiare: dentro il grande ex Belotti e Dybala. La gara si innervosisce e paga il solito Mourinho, infuriato contro l’arbitro Rapuano: cartellino rosso per il tecnico portoghese all’89’.

BELOTTI SBAGLIA IL RIGORE, POI IL PARI DI MATIC

Succede di tutto, poi, nei 5′ di recupero: al 91′ Djidji stende Dybala in area, calcio di rigore per la Roma. Dal dischetto clamoroso errore dell’ex capitano del Toro Belotti, che spiazza Milinkovic-Savic ma colpisce il palo. Passano due minuti e i giallorossi pareggiano ugualmente: traversa di Dybala da fuori, sulla ribattuta è Matic a insaccare al volo. Finisce 1-1.