Marsiaj: “Green pass strumento efficace, tavolo con le parti sociali per ripartire”

Attraverso una nota Giorgio Marsiaj, presidente dell’Unione Industriale di Torino, ha ribadito la necessità di ripartire a pieno regime con le attività economiche e industriali attraverso l’utilizzo del Green Pass.

“La tutela della salute dei lavoratori e la prosecuzione dell’attività delle imprese sono priorità su cui non si può temporeggiare”, si legge nel testo. “Per questo condivido e sostengo la posizione del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sulla necessità di aggiornare i protocolli per le misure di contrasto al Covid sui luoghi di lavoro. Il Green Pass si sta confermando uno strumento efficace per uscire dall’emergenza: la sua applicazione nelle aziende abbatterebbe i rischi per la sicurezza dei nostri collaboratori, garantendo continuità al lavoro e salvaguardando la ripartenza”.

“Sin dall’inizio dell’emergenza, nel suo momento più drammatico, le imprese si sono sedute al tavolo con le altre parti sociali e hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per stabilire le necessarie misure a tutela della salute – prosegue Marsiaj – Il passo successivo sono stati gli Hub vaccinali, aperti in tutta Italia, per mettere in sicurezza i dipendenti. Anche l’Unione Industriale di Torino ha dato il proprio contributo, realizzando un centro vaccinale a disposizione dei lavoratori e delle aziende associate”.

“Oggi la campagna vaccinale procede bene e questo è un buon segnale, ma non possiamo restare fermi ad aspettare, rischiando di compromettere gli sforzi di quest’anno. In attesa che il Governo adotti una normativa chiara, dobbiamo tornare a quel tavolo e continuare a lavorare insieme, tracciando un percorso comune per garantire la prosecuzione delle attività produttive in sicurezza. È una nostra responsabilità – conclude il presidente dell‘Unione Industriale di Torino – nei confronti del Paese”.