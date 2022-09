Marquez vola sul bagnato: pole in Giappone. Il torinese Bagnaia partirà 12°

Marc Marquez è tornato: il pilota spagnolo della Honda conquista la pole position del Gran Premio del Giappone di MotoGP a tre anni dall’ultima partenza al palo, conquistata proprio qui a Motegi.

Al suo fianco completano la prima fila Zarco e Binder. Chiamati alla rimonta tutti i contendenti al titolo mondiale, italiani compresi. Si piazza meglio Espargarò, 6° al via e dunque in seconda fila. Terza fila per il leader della classifica iridata Quartararo (9° posizione). Arranca il torinese Pecco Bagnaia, che partirà solo 12°, e Bastianini, solo 15°.