Mark Zuckerberg a Torino: visita al Museo Egizio e pranzo al Cambio

Giornata torinese per Mark Zuckerberg. L’imprenditore statunitense, fondatore di Facebook, ha visitato in mattinata il Museo Egizio per poi concedersi una passeggiata – con tanto di guardie del corpo – in via Roma. A ora di pranzo si è poi diretto in piazza Carignano, al ristorante Del Cambio.

È stato lo chef Matteo Baronetto a postare su Instagram lo scatto con Zuckerberg, uno degli uomini più ricchi al mondo, con la didascalia: “Una Meta-visita oggi a pranzo”. Accompagnato dalla moglie Priscilla Chan, Zuckerberg ha gustato un piatto di agnolotti con succo di mirtillo in luogo del vino.

Domenica i due erano stati paparazzati a Siena, poi il trasferimento a Torino. Dall’Italia mancavano dal 2012, quando avevano visitato il Belpaese durante il viaggio di nozze. A quanto pare, Zuckerberg è a Torino per questioni legate in qualche modo all’Eurovision Song Contest.