Marito orco e padrone si avventa sulla moglie e la uccide a coltellate

«Ho ucciso mia moglie, ho rovinato la mia vita». È in lacrime e con i pantaloni di una tuta da casa sporchi di sangue. Bouchaib Sidki, 59enne marocchino, incensurato, da lungo tempo a Milano, tanto da acquisire la cittadinanza italiana, lascia cadere a terra il coltello da cucina con cui ha appena ammazzato la moglie, la 51enne connazionale Wafaa Chrakoua. Prende il telefono e compone il 112: all’operatore della questura confessa l’omicidio. Prima chiama al lavoro il figlio 24enne (il maggiore dei tre che abitavano con la coppia; gli altri due, di 13 e 17 anni erano a scuola, mentre la figlia maggiore vive in Francia) e lo avvisa di tornare subito a casa. Sarà lui, con un amico, a precipitarsi attorno a mezzogiorno nell’appartamento in via Lope de Vega 1, nel quartiere della Barona, e a scoprire il corpo a terra in camera da letto. In casa il padre non c’è. È uscito nel frattempo: è sceso in strada indossando un paio di jeans sopra la tuta macchiata di sangue, un giubbotto nero e un berretto scuro, e ha iniziato a vagare per la città senza meta. Percorrerà oltre un chilometro a piedi prima di incrociare in viale Liguria una pattuglia dei carabinieri, richiamarne l’attenzione e consegnarsi: «Ho ucciso mia moglie». Il quadrilocale al quarto piano di questo fatiscente caseggiato Aler ha le serrande abbassate, sul balcone vasetti di piante e una antenna parabolica, una delle tante che puntellano la facciata. Nel palazzo, anche tra i coetanei dei figli, c’è chi dice che era una famiglia «tranquilla, come tante, senza particolari problemi», almeno a prima vista. C’è però chi ricorda, invece, le numerose volte in cui le pareti sottili non erano state in grado di attutire le urla: «Le sentivamo spesso, ma nell’ultimo periodo i litigi si erano intensificati, ma lei non denunciava, minimizzava, diceva che era il padre che stava sgridando i figli». «Lei lavorava (faceva le pulizie in alcuni uffici) e stava chiusa in casa. Pensava sempre ai figli. Il problema era lui: un orco, un uomo violento sia con lei, sia con i ragazzi», è la descrizione della coppia fatta da Virginia Testoni, una vicina. Agli investigatori della squadra mobile, guidati da Marco Calì e coordinati dal pm di turno Sara Arduini, risultano tre interventi: il primo è del 2015, gli altri due l’anno scorso, sempre per liti accese.