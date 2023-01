Marino, Ramazzotti e le altre: tutte le mamme Vip del 2023

Per l’annuncio è solo questione di ore, forse di minuti. Perché nei giorni scorsi Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha comunicato ai follower che oggi sarà la data del parto di Bella, prima figlia femmina dopo i gemelli Alessandro e Leonardo ma anche Edoardo. «Sono troppo eccitati per l’arrivo della ragazza. Mi baciano la pancia 50 volte al giorno e si prendono molta cura di me», ha raccontato in prossimità del parto. E sarà questo anche il primo parto Vip del 2023, una lunga serie che già in parte conosciamo perché ormai le mamme non si nascondono più. Così è cominciato il conto alla rovescia anche per Bianca Atzei, compagna della “Iena” Stefano Corti, diventerà mamma per la prima volta. La cantante milanese e il conduttore televisivo hanno pubblicato da tempo alcuni scatti con il pancione e il nome del piccolo, che si chiamerà Noa Alexander. Non è pronta, ma quasi, anche Aurora Ramazzotti che farà anche diventare nonni Eros e Michelle Hunziker. Fidanzata da oltre 5 anni con Goffredo Cerza, dovrebbe partorire a marzo del 2023, e poi forse penserà al matrimonio. Il settimanale “Chi” ha reso noti alcuni dettagli sul parto che, presumibilmente, avverrà alla Clinica Sant’Anna in Svizzera, la stessa dove è nata Aurora. «Mio nipote sarà il mio tesoro – ha confessato Michelle alla rivista diretta da Alfonso Signorini – perché l’universo mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato. E non poteva essere più bella di così questa avventura che stiamo vivendo, che arriva da mia figlia. Ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due, a parole non si può spiegare». Secondo figlio invece per Cristina Marino e Luca Argentero che allargheranno la famiglia con un maschio dopo Nina Speranza, nata due anni e mezzo fa. Invece una femmina per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, coppia nata durante il Grande Fratello Vip 5. Fiocco rosa pure in casa di Filippo Inzaghi e Angela Robusti, che hanno annunciato da qualche tempo anche il nome: la piccola si chiamerà Emilia.