Marini, Blanco, Gf Vip: al party più esclusivo c’è la Grande Bellezza

Ci sono i Vip e i loro agenti. Attori, cantanti, giornalisti, ballerine. E ci sono i politici e gli avvocati, gli imprenditori, i paparazzi e i cacciatori di autografi che se ne stanno appostati per ore sperando di tornare a casa almeno con un selfie. Anche Torino ha la sua Grande Bellezza. E con Eurovision la riscopre, nella versione sabauda ovviamente. Lasciando ad altri gli eccessi, in nome di un’eleganza che va ben oltre gli abiti sfavillanti, ritrovandosi in un menu dai sapori delicati ma decisi (gli Europlin del Pastificio Bolognese sono una goduria) accostato a vini eccellenti, ma anche nelle note che accompagnano tutta la cena coordinata da Gianfranco De Maria. E poi ancora nelle danze. «La musica è energia stellare», dice Valeria Marini. Soltanto una delle star di questo gala che, non a caso, si intitola “Musica e Stelle” e accoglie, tra gli altri, l’ex governatore e attuale presidente del Museo del Cinema, Enzo Ghigo e il consigliere comunale Domenico Garcea. Si diverte, la Valeriona nazionale, assai generosa con i fan che la seguono su Instagram. Fantastica, quando a fine serata canta assieme al maestro Fio Zanotti, agli Eugenio in Via di Gioia, a Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Uno spettacolo nello spettacolo, coordinato da Fabiola Sciabbarrasi e da Benji Costantino che va in scena nella grande sala con le pareti dorate dell’Hotel Principi di Piemonte. La classica ciliegina sulla torta (che in questo caso è un bunet accompagnato da Malvasia), per una serata scoppiettante e divertente. Sound, intrattenimento, live show. C’è di tutto un po’ nel programma organizzato dal portale www.turinista.com di Luca Pasquaretta, da Sanremo Sol, il format di successo di Giuseppe Grande, e da Francesco Caporusso manager di One Apple Concept Bar (qui si è trasferita anche Verona One Hit Station) dove poi prosegue la festa per chi può fare le ore piccole. Tanti gli ospiti che hanno raggiunto Torino e illuminato il meraviglioso “Salone delle Feste” del l’hotel “Principi di Piemo nt e”. Incantevoli Matilde Brandi e Milena Miconi. E che dire di Delia Duran e Alex Belli del Grande Fratello Vip? Semplicemente splendidi. «Siamo i protagonisti della Tv generalista», rivendica lui con orgoglio. Ossia quella che piace a tutti, a prescindere dal ruolo o dal mestiere degli spettatori, ben rappresentati all’ingresso dell’hotel da un nutrito gruppo di cacciatori di autografi. Ragazzine e ragazzini, ma anche tanti adulti. E qui ce n’è per tutti i gusti: da Drusilla Gucci a Francesco Chiofalo, da Matteo Diamante a Rosa Perrotta, da Guenda Goria a Mirko Gancitano. E ancora Milena Miconi, Fabiola Sciabbarrasi, Matilde Brandi. È la Grande Bellezza. Con una grande sorpresa iniziale, quando nella grande sala con le pareti dorate arriva un ragazzo in canottiera e pantaloncini. È Blanco, ha un sacco di impegni (e di prove) prima del gran finale. Ma il tempo per passare a salutare l’infaticabile Luca Pasquaretta e i suoi ospiti lo trova. E al Principi è un’ovazione.