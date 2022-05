Marica fa festa alle Baleari: «Il compleanno più bello…»

«Il compleanno migliore di sempre», lo definisce lei. Perché Marica Pellegrinelli per i suoi 34 anni ha scelto di volare a Ibiza insieme al nuovo fidanzato William Djoko, dj e produttore musicale di fama mondiale, che la modella bergamasca ex di Eros Ramazzotti aveva conosciuto proprio alle Baleari lo scorso anno.

Marica e Djoko hanno celebrato questo giorno speciale in una famosissima discoteca di Ibiza. Il dj alla consolle ha fatto ballare tutti con la sua musica e la prima a scatenarsi è stata proprio lei che ha voluto condividere anche una foto nella quale si scambiano un bacio appassionato. William la tiene tra le braccia e si fanno travolgere dalla passione. «Tanti auguri amore mio, ogni giorno con te è un grande regalo», ha scritto l’artista di origini camerunensi e olandesi. E poi nelle Stories un altro scatto con la fidanzata, «Happy Birthday amore della mia vita. Impossibile non amarti».

Finora era stata una storia vissuta discrezione ma senza più nascondersi, perché Marica Pellegrinelli e William Djoko sono innamorati e inseparabili. La modella e il compagno qualche settimana fa erano andati alla festa di compleanno della nota giornalista di moda Anna Dello Russo che ha computo 60 anni festeggiando in un notissimo locale di Milano. Lì si erano scatenati tra balli e baci. Gli stessi baci scambiati poi durante una breve gita a Roma, giusto per fuggire dalla vita di tutti i giorni.

La storia era stata sdoganata da “Diva e Donna” che li aveva sorpresi durante una passeggiata nel centro di Milano dove lei vive insieme ai due figli, Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio di 6. Prima un’uscita conclusa con William che aveva passato la notte a casa di Marica e successivamente all’aeroporto di Malpensa, dove la Pellegrinelli aveva salutato commossa Djoko in partenza per il suo lavoro. Si sono conosciuti per caso, è subito scattata la scintilla. E adesso lei sembra pronta per ricominciare, anche perché i figli mostrano grande feeling con il nuovo compagno di mamma.