Marcuzzi-Calabresi, è finita: «Abbiamo deciso di lasciarci»

Un fiume in piena che continua a ricevere affluenti, quello delle separazioni tra i Vip negli ultimi mesi. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno aperto un varco e poi sono arrivati Francesco Totti e Ilary Blasi, Shakira e Gerard Piqué, Wanda Nara e Mauro Icardi, Ora tocca ad Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, una bomba esplosa assolutamente inattesa nelle ultime ore.

Eppure è tutto vero, perché come succede ai personaggi noti lo hanno fatto sapere con una nota congiunta, anche se in realtà la protagonista è lei: «Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà a esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni». In effetti fino ad oggi la loro è sempre stata l’immagine della perfetta famiglia allargata, perché il manager romano è molto legato a Tommaso e Mia, i due figli avuti dalla conduttrice tv con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti.

La coppia era convolata a nozze nel 2014 con una cerimonia a sorpresa nella campagna vicino a Londra: «Paolo è l’unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticata. Mi ha conquistata lasciandomi libera. Non è geloso, mi permette di fare quello che voglio. Io posso fare le vacanze da sola con le amiche, lui no», raccontava la Marcuzzi a fine 2019, ospite di Mara Venier a “Domenica In”.

Tutto vero, ma tutto anche finito. Pochi giorni fa Alessia Marcuzzi su Instagram aveva lasciato un indizio, una frase di Charles Bukowski: «Il miglior consiglio che io abbia mai ricevuto è: neanche gli altri sanno cosa stanno facendo», come a dire che era ancora indecisa se fosse quella veramente la migliore delle opzioni.

Così quella che era una famiglia allargata, adesso diventa una famiglia maxi fatta solo di ex, anche se in qualche modo le restano tutti accanto. A novembre Alessia taglierà il traguardo dei suoi primi 50 anni, poi registrerà le prime quattro puntate di “Boomerissima”, il suo nuovo programma su Rai 2 che vedremo a inizio 2023. Ma ora le tocca ricominciare.