Marco & Mauro: «Un brindisi con l’inno della Maratona»

Ogni volta che si affacciano su un palcoscenico il sold out è assicurato. E accadrà anche questa sera al Teatro Concordia di Venaria per il Gran Galà di Capodanno con Marco & Mauro per i quali, infatti, i biglietti ancora disponibili sono solo più una manciata. Si brinderà al 2023 in piemontese, quindi, grazie allo spettacolo “Tut a post” che culminerà con i calici alzati, taglio del panettone gourmet, tris di assaggini e, ovviamente, un mare di risate. L’accompagnamento musicale è di Luca Frencia.

Che spettacolo è “Tut a post”?

«Si tratta di un greatest hit del nostro repertorio – spiega Marco -. Siamo arrivati a 38 anni di attività e ci sono parecchi nostri personaggi che il pubblico continua a chiederci. Così abbiamo deciso di metterli insieme studiando un canovaccio. I nostri spettacoli hanno sempre una storia».

E quali sono i personaggi?

«Immancabile l’omaggio a Sandra e Raimondo con il “che noia che barba” tradotto in “che bale, che stufia”. Io faccio Sandra e Mauro è Raimondo, nella nostra vita di coppia artistica siamo proprio così. Poi il Gnugnu, il babbeo piemontese figlio di una mamma che si preoccupa di tutto, “mi son la mama”, nonostante il bambino in questione abbia quarant’anni. E ancora, l’impiegato dello poste. E’ un meridionale che cerca in tutti i modi di parlare piemontese».

Cosa significa recitare in piemontese nella nostra regione?

«E’ un problema molto territoriale, noi che facciamo del piemontese un orgoglio capiamo che nelle varie amministrazioni è considerato non una lingua ma un dialetto. In Veneto si parla di lingua veneta, in Lombardia di lingua lombarda. E ancora, esiste la lingua campana e così via. Il piemontese viene considerata un’arte povera. Ma il pubblico ci vuole, noi facciamo sempre il tutto esaurito, e non si tratta di pubblico solo piemontese».

Ricevete aiuti dalle istituzioni?

«Adesso sì, grazie al Consiglio Regionale e all’interessamento di Stefano Allasia con cui abbiamo potuto realizzare il progetto “Giutè a Giuta”, aiutare aiuta. In sostanza, abbiamo chiesto ad amici sindaci di piccoli comuni piemontesi di offrirci i loro teatri per i nostri spettacoli il cui ricavato viene donato per intero ad associazioni benefiche che hanno sofferto durante la pandemia».

Come si brinda in piemontese?

«Ovviamente cantando “cin cin porme un quartin” che è anche un inno della nostra curva Maratona, e poi si chiude con un “Giuda bastard” che va sempre bene e porta fortuna».