Marco Masini, emozioni d’autore allo Stupinigi Sonic Park [LE FOTO]

Phatos ed emozione per il primo grande concerto pop del post pandemia che questa sera si è tenuto alla Palazzina di Caccia di Stupinigi per il battesimo dello Stupinigi Sonic Park. Sul palco Marco Masini e il meglio del suo repertorio lungo la bellezza di trent’anni. Ad aprire il concerto il suo brano più sentito e personale “Il confronto” che tira le somme di una vita musicale e intima. A seguire “Fino tutta la vita” e il parlato “Innamorarsi di qualcuno”. E poi via con i grandi classici “L’uomo volante”, “Ti innamorerai”, “Ci vorrebbe il mare”, “Disperato”, “Bella stronza”. Trent’anni in una notte all’ombra della Palazzina di Caccia di Stupinigi per emozioni che si spera, non si spengano più.