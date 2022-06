Marco, il catalogo è questo: «Ma Belen è nel mio cuore»

Era appena arrivata in Italia, stava cominciando a conoscere il nostro Paese e a lavorare per alcuni marchi famosi come modella. Ancora non lo sapeva, ma nel 2004 Belen Rodriguez in Italia avrebbe trovato anche l’amore e il primo fu Marco Borriello.

Una storia durata per quattro anni, prima della rottura e prima che arrivasse Fabrizio Corona, l’Isola dei Famosi e tutto il resto. In realtà Belen fa parte di una ricca collezione per l’ex bomber di Roma, Milan e soprattutto Juventus che ha frequentato più o meno a lungo donne bellissime come Cristina Buccino e Nina Senicar, Bianca Brandolini d’Adda e Gilda Ambrosio, Dayane Mello e Madalina Ghenea.

Ma la bella argentina gli è rimasta nel cuore e lui non lo nasconde, intervistato da La Gazzetta dello Sport: «Ero talmente immaturo che non ci ho mai pensato. Ho vissuto quella storia senza farmi troppe domande. Ora non ho una compagna, sono follemente innamorato della mia vita». In effetti nel 2016, ai tempi della prima rottura con Stefano De Martino, i due erano anche stati accostati, ma non c’era stato nulla di concreto.

Marco Borriello ha compiuto 40 anni e ha organizzato una mega festa a Ibiza: c’erano anche tra gli altri Federica Nargi e Alessandro Matri, Andrea Pirlo e l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Alle Baleari ormai è di casa perché ha comprato una villa da tempo. Non solo, ha anche altri progetti importanti in mente, come confessa alla ’rosea’. Ha già acquistato un terreno sempre sull’isola delle Baleari dove sorgerà un campo da padel che è una delle sue grandi passioni del tempo attuale.

Ora la sua vita è diversa e presto entrerà a far parte del board dell’Ibiza anche come direttore delle relazioni internazionali. Il piano è quello di puntare ad arrivare nella Liga mentre adesso sono in Serie B. E se deve confessare un rimpianto, è legato al fatto che non lo conosce veramente quasi nessuno. «Sono molto riservato. Nella vita nulla è come appare. Ho pochi amici veri. Le amicizie vanno coltivate e vissute, altrimenti si perdono».