Marcelo chiama CR7. E Milik manda un sms. «Sogno la Juventus»

Almeno in un paio di occasioni Cristiano Ronaldo ha provato a portarlo sotto la Mole in maglia bianconera: stiamo parlando di Marcelo, terzino brasiliano in forza al Real Madrid. Il calciatore verdeoro ieri ha postato sui social una foto mentre esulta assieme a CR7 con scritto sotto “Soon”, “Presto”. In molti hanno interpretato il tutto come un indizio di mercato, l’ennesima prova della volontà del portoghese di ritornare alla corte della Casa Blanca del Real Madrid. Un affare a cui la Juve non si opporrà, nel caso in cui Ronaldo chiedesse di partire, ma un affare di non facile realizzazione visto l’ingaggio monstre del 36enne Ronaldo. Se ne parlerà più avanti, a bocce ferme. Certo è che con o senza di lui, l’attacco bianconero andrà rivoluzionato in lungo e in largo. I punti fermi sono Chiesa e Kulusevski mentre uno dei tasselli che si potrebbe aggiungere è quello di Milik, già promesso sposo bianconero dalla scorsa estate. L’attaccante polacco, ora in forza all’Olimpique Marsiglia, ieri ha lanciato messaggi ai bianconeri dalle colonne dell’Equipe, giornale francese: «La Juve? Ho dei sogni e ambisco a giocare nelle migliori squadre del mondo – ha risposto l’ex centravanti del Napoli -, l’obiettivo è questo. La strada per riuscire nel mio intento è dare il massimo ogni giorno per cercare di migliorarmi. Nel calcio due mesi sono molti e due anni sono enormi. Ho cominciato dieci anni fa, ora ne ho 27: posso dire di essere un calciatore diverso rispetto ad allora». E nel contratto di Milik con i francesi c’è una clausola secondo la quale in caso di mancata qulificazione di Champions League, il polacco si può liberare pagando 12 milioni di euro. Sull’ingaggio Milik e la Juventus avevano già un’inetesa di massima per una cifra che si aggirava intorno ai 4 milioni di euro.

Dal mercato al campo: la Juventus di Andrea Pirlo è al lavoro alla Continassa per preparare la sfida di domenica contro il Benevento di Inzaghi (fischio di inizio ore 15). Non ci saranno Demiral e Dybala. In dubbio anche Bentancur, Alex Sandro e Ramsey. In porta dovrebbe trovare spazio Buffon.