Maratona di Natale in chirurgia: in 100 ore eseguiti 24 trapianti

Per i pazienti è stato un vero e proprio “miracolo” di Natale: una telefonata dall’ospedale che avvisava di raggiungere al più presto la Città della Salute per un trapianto a lungo atteso. Per medici chirurghi, strumentisti, infermieri, operatori sociosanitari e gli autisti dei veicoli refrigerati, una “maratona” senza precedenti. Cento ore senza soste tra due sale operatorie del Centro trapianti delle Molinette, dove tra il 20 dicembre e la vigilia di Natale è stato stabilito un nuovo primato con 24 organi trapiantati, uno ogni quattro ore.

E per la precisione: 9 fegati, 12 reni, 2 polmoni e un cuore. Sale così a 3.828 il numero complessivo di interventi realizzati da quando il professor Mauro Salizzoni è entrato per la prima volta in sala operatoria per sostituire un fegato malato. E l’ultimo che ha salvato una vita ad una sessantacinquenne è arrivato da un donatore di 95 anni, l’età più alta mai registrata dalla Rete donazione e trapianto. «Questo dimostra che la donazione di organi è possibile a ogni età» spigano dalla Città della Salute, dove è letteralmente tangibile l’emozione e ancora in circolo l’adrenalina che ha permesso di non interrompere nemmeno per un minuto l’organizzazione di un lavoro dalle mille incognite.

Nelle sale si sono avvicendati i chirurghi epatici del professor Renato Romagnoli, quelli vascolari del dottor Aldo Verri, gli urologi del professor Paolo Gontero, i cardiochirurghi del professor Mauro Rinaldi e del professor Massimo Boffini, i chirurghi toracici del professor Enrico Ruffini, insieme con le equipes anestesiologiche del dottor Roberto Balagna e del professor Luca Brazzi. «Chi è in attesa di un organo non ha altri pensieri, qualunque sia il periodo dell’anno, non si vive per altro che non sia ricevere quella benedetta telefonata» spiega il professor Romagnoli. Facile, dunque, immaginare l’emozione di chi ha ritrovato il sorriso a poche ore da una festa che avrebbe avuto tutto un altro sapore. «Le attività di trapianto d’organo non hanno mai sosta anche nei giorni di festa» commenta il direttore generale della Città della Salute, Giovanni La Valle, rivolgendo un ringraziamento al personale e ai famigliari dei donatori. «Con il loro gesto di grande generosità hanno permesso di dare una nuova vita ai pazienti trapiantati».