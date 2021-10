Manzo, pollo, pesce e uova per Fido: con il freddo cambia l’alimentazione

Dal caldo dell’estate si passa ai primi freddi autunnali, antipasto della stagione invernale che verrà. Anche i cambiamenti nella dieta del cane seguono il trascorrere delle stagioni. Lo scopo è quello di facilitare il passaggio verso il freddo, preparando l’organismo del cane a ciò che sarà la stagione invernale. Non dimentichiamo, inoltre, che il cane in autunno affronta la muta stagionale del pelo: esattamente come accade in primavera, in questo periodo il cane inizia a perdere pelo per rinnovare il suo manto e avere una pelliccia molto più folta, che lo aiuterà ad affrontare al meglio il freddo dei mesi a venire.

PROTEINE E GRASSI

La regola generale è fornire al nostro amico a quattro zampe dei cibi con un adeguato contenuto di proteine e grassi, per potergli permettere di immagazzinare le energie e sopportare meglio il freddo che ci aspetta nei mesi a venire. Ovviamente, ciò non significa esagerare e rimpinzare il cane: soprattutto se si tratta di un esemplare abituato alla vita in appartamento, bisogna fare attenzione a non far ingrassare il cane per evitare il rischio obesità.

L’alimentazione del cane in vista del cambio di stagione autunnale deve prevedere un’integrazione soprattutto in termini di proteine, grassi, amminoacidi e vitamine.

La cosa principale a cui fare attenzione è la qualità delle fonti proteiche: scegliamo alimenti come manzo, pollo, coniglio, pesce e uova. Questi alimenti sono ricchi di proteine ma soprattutto contengono grassi “buoni” che fanno bene alla salute del cane. Come accennato, bisogna fare attenzione che la dieta più energetica di cui il cane ha bisogno dopo l’estate non sia però troppo abbondante e calorica: per assicurarci che il nostro cane mantenga il suo peso ideale, facciamogli fare più esercizio fisico con passeggiate e giochi all’aria aperta. Se il cane è particolarmente freddoloso, possiamo proteggerlo con un cappottino adatto alle sue esigenze.

VITAMINE

Il cane in autunno ha bisogno anche di vitamine e sali minerali, per cui è possibile integrare la sua alimentazione scegliendo tra le tipologie di frutta e verdura di stagione più adatte all’alimentazione di Fido: queste sostanze sono indispensabili per mantenere il suo pelo forte, lucido e folto anche in inverno.