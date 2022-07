Manutentore muore in fabbrica: la vittima è il cantante “Noise”

Il mondo del rock torinese piange Davide De Stasio, nell’ambiente più conosciuto come “Noise”. Era il cantante dei “Bassa Frequenza”, band attiva dal 1998. È morto lo scorso giovedì all’età di 47 anni in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto alla Thermoplay di Pont-Saint-Martin (Aosta), in cui lavorava. Una grata su cui si trovava si è spostata e lui è precipitato schiantandosi al suolo. Tutti i soccorsi si sono rivelati inutili e lui è stato strappato alla moglie, al figlio di cinque anni con cui abitava a Perosa Canavese, ai genitori, anche loro perosini, e anche, naturalmente, ai suoi compagni di band, tra cui il fratello Luca, conosciuto come “Sk”. De Stasio era un tecnico manutentore esperto. «I tuoi colleghi avevano grande rispetto di te e non lasciavi niente al caso – lo ricorda un suo amico -. Non c’era scritto, però, che eri un musicista e che vent’anni fa, con tuo fratello, avevi fatto ballare tutti, che facevi parte di “Acmos” e che per noi tutti eri semplicemente “Noise”». Nel 1990 Noise fu invitato, da alcuni suoi amici, a sostituire il cantante del loro gruppo, assente a causa di un forte raffreddore. Nel 1991, con altri musicisti della zona di Ivrea, fondò i “Trauma”, che parteciparono a concorsi locali e nazionali come “Tavagnasco Rock” e “Rock Targato Italia”. Dopo l’entrata in formazione di “Sk” al basso nel 1994, la band cambiò nome e diventò “Liberamente”. L’anno dopo il gruppo aprì il concerto dei “Subsonica” presso la facoltà di architettura di Torino. Nel 1998 la band si sciolse e i due fratelli fondarono i “Bassa Frequenza”. Il 24 gennaio 2004 la band, completamente autoprodotta, si esibì al “Montecarlo Rock Festival”. Nel tempo la formazione è stata completata con “Lux” (Luca Marchesin) e poi con Giancarlo Riccobono alla chitarra, “Sakko” (Danilo Saccotelli) e poi con Alessandro Tioli.