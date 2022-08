Manuel Bortuzzo è innamorato: così “dimentica” Lulù Selasié

Manuel Bortuzzo è innamorato, di nuovo. Dopo aver aperto al GF Vip e chiuso un paio di mesi dopo la storia con Lulù Selasié, l’ex azzurro di nuoto che sogna le Paralimpiadi di Parigi 2024 esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Si tratta di Angelica Benevieri, nota influencer romana presente su Instagram e Tik Tok. La ragazza ha pubblicato una Story su Instagran, una foto in cui bacia dolcemente Manuel Bortuzzo accompagnando tutto con l’emoticon di un cuoricino. Con questo scatto cala quindi definitivamente il sipario sulle voci di gossip che riguardano Manuel ormai da mesi. In questo lungo periodo estivo gli erano state accostate diverse potenziali ragazze, flirt mai confermati.

Qualcuno aveva insinuato un riavvicinamento con la sua storica ex fidanzata Federica Pizzi, con cui aveva condiviso anche una festa al mare. Oppure con un’altra bella tik toker, Cecilia Cantarano ma a smentire tutto aveva pensato però la diretta interessata. Anche Angelica è una tik toker che vanta quasi 270 mila follower sul social più alla moda del momento. Per lei non solo social ma anche un’esperienza nel mondo dello spettacolo: la ventenne infatti ha partecipato a “Imperfetti sconosciuti” con Cesare Bocci e alla fiction “Le indagini di Lolita Lobosco” su Rai 1.

Questa è anche la risposta ai molti che avevano sperato in un ritorno di fiamma con la bella Lulù. Una storia che sembrava potesse durare a lungo, tanta era l’unione palesata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. Manuel Bortuzzo non aveva le idee chiare nemmeno all’inizio sulla principessa ereditiera, visto che nella Casa di Cinecittà ha cambiato spesso opinione sul suo conto. Una volta usciti dal reality di Alfonso Signorini, la coppia si era stabilita in un appartamento a Roma, condividendo la vita quotidiana. Qualcosa però è andato storto e i due ragazzi hanno preso strade differenti. I molti fan che li hanno accompagnati sui social durante questa loro avventura, hanno sperato in un riavvicinamento, ma adesso sappiamo che la vita reale è un’altra cosa.