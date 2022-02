Mancato rispetto delle norme anti Covid, due locali chiusi per cinque giorni

All’alba di sabato mattina, per non aver rispettato le linee guida sulla normativa anti Covid, un circolo privato di via Regaldi è stato chiuso per cinque giorni. Le persone trovate all’interno del locale, infatti, non rispettavano il distanziamento di sicurezza, non indossavano le mascherine ed erano prive di Green Pass. I ‘civich’ del Reparto Polizia Commerciale, unitamente agli agenti della Polizia di Stato, hanno sanzionato dieci persone.

Nelle prime ore di domenica mattina, invece, gli agenti della Polizia Municipale hanno chiuso per cinque giorni un locale di piazza Emanuele Filiberto e sanzionato il titolare. Anche in questo caso, le persone erano assembrate senza rispettare il distanziamento sociale e senza indossare le mascherine. Nel dehor del locale, inoltre, era in corso un dj set, ragione per la quale il titolare è anche stato sanzionato per violazione del “Regolamento dehor”.