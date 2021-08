Mancano medici in pronto soccorso: «Troppo stressante e pochi i soldi»

Lo stress, gli orari di lavoro estenuanti e lo stipendio non all’altezza dell’impegno richiesto tengono i giovani medici lontani dai pronto soccorso. La specializzazione in medicina d’urgenza figura agli ultimi posti tra quelle scelte dai neolaureati nel 2021 e anche i medici piemontesi non fanno eccezione. «In media nella nostra regione mancano otto medici per ogni pronto soccorso – spiega Chiara Rivetti, segretario regionale del sindacato Anaao-Assomed -. Si tratta di una media statistica, alcuni pronto soccorso sono messi meglio di altri i termini di specialisti». La situazione di maggior criticità a Torino è quella del Martini, secondo il sindacato. Andando oltre i confini del capoluogo, maglia nera anche per gli ospedali di Rivoli, Ivrea e Chivasso. «Sono in difficoltà anche tutti i pronto soccorso dell’alessandrino» rivela Rivetti. Fanno meglio, a Torino il Mauriziano, il San Luigi e il nosocomio di Pinerolo.

A fronte del crescente disamore degli studenti di medicina verso le specializzazioni d’urgenza, bisogna tenere conto del numero di pensionamenti in crescita tra i medici in servizio. «È necessario fare scelte strutturali – suggerisce Rivetti -. Si dovrebbe catalogare il lavoro di medico del pronto soccorso come “usurante”. Questo darebbe diritto a più ferie, più riposi e ad andare in pensione prima». In secondo luogo, per i sindacati, la possibilità di turnazioni tra i reparti di terapia intensiva e sub intensiva potrebbe essere un buon espediente per allentare la pressione sui sanitari. Da non sottovalutare infine il tema della remunerazione.

«I medici attualmente impegnati nei pronto soccorso appena possono scappano in altri reparti – racconta ancora Rivetti -. È un lavoro disagevole e non ci sono nuove leve da impiegare». Secondo il direttore generale dell’Asl di Torino Carlo Picco la prima cosa da fare è intervenire sulla programmazione nazionale degli specializzandi di medicina d’urgenza, in modo tale «da rispondere al reale fabbisogno regionale e nazionale». Strategia che, in ogni caso, impiegherebbe anni prima di dare risultati concreti. Negli ospedali del capoluogo sarebbero almeno una decina gli specialisti necessari da inserire subito nei pronto soccorso. «È un lavoro molto stressante – sottolinea ancora il dottor Picco -. Si è costantemente in prima linea e richiede una capacità di sostenere lo stress che non tutti sono in grado di reggere».