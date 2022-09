Mancano ancora i gol: per Sanabria e i granata il Sassuolo nel destino

Tanto gioco ma pochi gol, Antonio Sanabria e tutto il Toro sembrano andare a braccetto. La gara di San Siro è la fotografia perfetta dei granata contro le big, con Ivan Juric che prende applausi per la prestazione ma poi a conti fatti raccoglie sempre pochissimo, quasi niente. E il paraguayano, nel complesso, combina lo stesso: fa sponde e gioca per la squadra, ma al momento di concludere si perde quasi sempre. I numeri di questa stagione, poi, non fanno che confermare le sensazioni avute durante l’estate, con il classe 1995 che si è fermato alla rete all’esordio all’U-Power di Monza. Non è mai stato un bomber in carriera, ecco perché non aver sostituito Andrea Belotti potrebbe rivelarsi un problema sul lungo periodo.

«Speriamo che impazzisca e che faccia tanti gol» diceva Juric a proposito di Sanabria qualche settimana fa. «È più un trequartista che un attaccante vero e proprio, infatti è prezioso nel far salire la squadra e nel farci giocare bene» la conferma arrivata dal vice Matteo Paro. Il fatto è che al Toro mancano tanti gol da parte del reparto offensivo, perché pure Pietro Pellegri fatica a sbloccarsi: nessuna marcatura in campionato, un’unica gioia in coppa Italia, anche se come minutaggio ha giocato quasi un quarto rispetto al compagno di reparto. Il ballottaggio tra i due prosegue al Filadelfia, dove l’allenatore va avanti nelle sue prove anti-Sassuolo.

E proprio i neroverdi rappresentano un’avversaria particolare per Sanabria: fu il primo club a credere in lui, accogliendolo nel lontano 2014. Arrivò qualche apparizione tra Primavera e prima squadra, poi iniziò il suo girovagare che in Italia lo ha portato a toccare la Capitale (alla Roma), Genova (al Grifone) e infine Torino, sponda granata. Non è mai riuscito ad andare in doppia cifra, ma il Sassuolo gli porta bene: due gol e un assist nelle cinque sfide disputate contro il suo passato, il paraguayano cercherà il tris nella sfida di domani sera all’Olimpico Grande Torino.

Anche perché l’obiettivo personale è quello di tornare ad esultare davanti ai propri tifosi, con l’ultima rete casalinga firmata Tonny che è datata 23 gennaio. L’avversaria? Proprio il Sassuolo, con la squadra di Juric che venne beffata a due minuti dalla fine da Raspadori dopo una delle prestazioni più brillanti dell’intera squadra. Ecco, dunque, che i motivi per fare bene si moltiplicano, con la squadra che cerca il riscatto dopo la sconfitta di Milano contro l’Inter. E vuole anche cercare di rimanere attaccata al treno delle prime.