Mamma ubriaca al volante: in auto c’era il figlio di otto anni

Fermata per un controllo dopo la cena, in evidente stato di ebbrezza si rifiuta di sottoporsi al test e aggredisce, verbalmente e fisicamente, i carabinieri. È quanto accaduto in via Saragat a Venaria nella tarda serata di mercoledì. Nei guai è finita una 40enne residente nella Reale, denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi all’alcol test e porto abusivo di arma impropria.

La donna, che era in auto con suo figlio, minorenne (otto anni), è stata fermata dai carabinieri nel quartiere di Altessano, non distante dalla sua abitazione. I militari, che avevano fermato quell’auto per un normale controllo di routine notturno, si sono insospettiti quando la donna ha iniziato a parlare e a chiedere il perché di quel controllo. I carabinieri, infatti, hanno subito percepito come la donna stesse guidando in stato di ebbrezza.

E così decidono di farla scendere dal veicolo per sottoporla al test. Ma, appena è scesa dall’auto, i militari notano un oggetto di legno nascosto sotto il sedile lato guida: una mazza da baseball. La donna ha provato a spiegare, senza riuscire a convincere le forze dell’ordine, come si trattasse di un giocattolo del figlio che era con lei e lasciato in auto per mera distrazione.