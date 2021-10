Mamma oca e i suoi piccoli alle prese con la cascata

Ecco cosa succede quando una mamma oca e la sua piccola nidiata, s’imbattono in una potente cascata. Il grosso pennuto, dopo un po’ di tentennamenti, spalanca le ali e si lascia trasportare a valle, sana e salva. I sei piccoli, invece, restano bloccati sul pendio, intimoriti. Vanno avanti e indietro, fino a quando anche loro non decidono di saltare. In tre riescono ad uscire vivi e vegeti dall’acqua, ma degli altri si perdono le tracce. Che peccato!!