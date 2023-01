Mamma morta dopo il parto «I tre medici sono colpevoli»

Si riapre la battaglia legale per la morte di Sara Festa e della sua bambina: dopo l’assoluzione in primo grado, il processo è ripartito in questi giorni davanti alla Corte d’Appello di Torino. E la Procura ha chiesto la condanna per gli imputati, tre medici dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri: il primario di Ostetricia e Ginecologia, Pier Luigi Montironi, e i suoi colleghi Stella Sacchi e Samer Moghrabi, tutti accusati dell’omicidio colposo di madre e figlia di Chieri.

Ai sanitari viene contestato di non aver fatto tutto il possibile per salvare la vita alla 40enne Sara Festa e alla piccola che portava in grembo, Giorgia: le due sono morte fra il 13 e il 23 aprile 2017, a dieci giorni di distanza l’una dall’altra (la donna è scomparsa alle Molinette, dov’era stata trasportata d’urgenza dopo che le sue condizioni erano peggiorate).

In primo grado la procura, attraverso il pubblico ministero Vincenzo Pacileo, aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi di reclusione per il dottor Mohgrabi e due anni per il primario e per la dottoressa Sacchi: «Sono stati imprudenti: avrebbero dovuto far nascere la bimba e salvare sia lei che la madre. Invece hanno mandato Sara Festa a casa» era la tesi del pm, ripresa ora davanti alla Corte d’Appello.

Da qui la richiesta di ribaltare la sentenza di assoluzione del primo grado, in cui il giudice Angelo Barbieri aveva attribuito la “colpa” a una malformazione congenita di Festa: «Alla luce di tutte le indagini e le perizie, le tesi dell’accusa sono infondate» scriveva il magistrato nelle motivazioni della sentenza emessa il 14 settembre 2021.

Dopo quella conclusione, la Procura non si è arresa e ha fatto ricorso in appello. Così come la famiglia delle vittime, che in primo grado si era costituita parte civile e aveva chiesto un risarcimento complessivo di 3 milioni di euro. Con l’assoluzione dei medici, però, non può ricevere nulla: «Non me l’aspettavo, non ho parole» era riuscito a dire Roberto Masala, marito di Sara e papà di Giorgia. Poi un pensiero all’altro figlio, Mattia: «Non so cosa dirgli, di sicuro vado a casa e me lo abbraccio».

Davanti alla Corte d’Appello, gli avvocati Claudio Strata e Giancarla Bissattini hanno ritirato la costituzione del marito e del figlio di Sara Festa, in attesa che entri nel vivo il processo civile. Un secondo filone che dipenderà anche dall’esito del secondo grado di giudizio penale. La sentenza della Corte d’Appello è attesa per il 23 febbraio: la Procura ha anche proposto, in alternativa alla condanna, una nuova perizia tecnica. A patto che venga effettuata da esperti che operano al di fuori dal territorio piemontese e lombardo.