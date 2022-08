Mamma che rotture quest’estate…Anche Amendola e Francesca Neri

Decisamente complicata, l’estate dei Vip romani (e romanisti). Dopo la separazione ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, senza possibilità di appello, arriva quella ufficiosa tra Claudio Amendola e Francesca Neri dopo 25 anni insieme. A lanciare con forza la notizia, le indiscrezioni raccolte dal settimanale “Diva e Donna”: l’attore figlio d’arte avrebbe già traslocato dalla casa in cui abitava con la sua compagna. E non a caso l’altra sera, quando è stato anche protagonista di un video diventato virale nel quale era lui a chiedere l’autografo alle sue fan, sarebbe stato a cena solo in compagnia del figlio Rocco ma senza la sua storica compagna.

La coppia di attori si è sposata a New York nel 2010, dopo una relazione che andava già avanti da 12 anni e dopo l’arrivo di Rocco, nato nel 1999 (Amendola era già padre di Alessia e Giulia, nate da una precedente relazione). Una storia fino ad oggi molti intensa e passionale, sempre lontano dai riflettori se non nelle occasioni pubbliche in cui erano impegnati insieme. Ma anche una relazione che si è dibattuta negli ultimi anni tra problemi di salute importanti. Nel 2017 Claudio fu vittima di un infarto e solo per la pronta reazione della moglie, che lo portò di forza in ospedale, riuscì a salvarsi.

Lo scorso autunno invece lei aveva denunciato pubblicamente la sua malattia. Francesca Neri soffre di una cistite interstiziale cronica, problema di salute che ha raccontato nel libro “Come carne viva” un anno fa. All’epoca Amendola aveva dichiarato che non era stato difficile starle vicino, perché quello era il suo compito nella loro storia d’amore. E lei aveva apprezzato tutto: «Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Il dolore può allontanare, è vero. Ha rischiato di dividerci, quante coppie sono saltate divise da grandi dolori. Ma superarli insieme, scegliendosi di nuovo, fa ritrovare. Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui».

Quasi una frase premonitrice di quello che è probabilmente successo ora. Estremamente riservati, come sempre, nessuno dei due ha voluto commentare l’indiscrezione e al contrario di altre coppie non ci sono nemmeno comunicati ufficiali o parole alle agenzie per spiegare cosa stia succedendo, se veramente è successo qualcosa.