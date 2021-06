Maltempo nel Canavese: abitazioni inagibili e famiglie evacuate, si valuta stato di calamità

Paura e disagi per il maltempo nel Canavese: i Comuni di Favria e Rivarolo sono finiti nella morsa di violenti temporali e nubifragi nella serata di ieri.

Tanti i danni: da abitazioni non agibili che hanno costretto l’evacuazione di alcune famiglie, ad alberi caduti in strada e black out. Non ultimo, le serre di un’azienda agricola finite completamente distrutte. In queste ore i sindaci stanno valutando lo stato di calamità naturale: non è escluso un chiarimento con la Regione Piemonte per determinare il da farsi.