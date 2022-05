Maltempo, disagi a Volpiano: albero cade su strada e auto in sosta [LE FOTO]

Doppio intervento dei vigili del fuoco del comando di Torino a Volpiano per via dei disagi creati dal maltempo.

In serata i pompieri sono intervenuti per un allarme antincendio scattato all’interno di due impianti di stoccaggio e distribuzione GPL. Il temporale potrebbe aver innescato il segnale, che si è attivato automaticamente, ma non sono state registrate anomalie pericolose. Sul posto le squadre di Stura, i volontari del locale distaccamento e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico).

Poco prima della mezzanotte quindi l’operazione in corso Monte Cucco, dove un grande albero è caduto sulla strada e su alcune auto in sosta. Impiegata anche l’autogru e l’autoscala per spostare i rami. Gli interventi sono stati portati a termine intorno all’una.