Maltempo: diramata l’allerta arancione sul nord del Piemonte. Po sorvegliato speciale: prevista piena ai Murazzi

“In ragione delle precipitazioni previste nel settore occidentale del bacino e conseguente probabile ingrossamento degli affluenti piemontesi, si stima nel corso delle prossime 24/48 ore un incremento dei livelli del fiume Po nel tratto piemontese, con superamento della soglia 1 di criticità (livello ordinario, colore giallo)”. Lo scrive, sul proprio sito, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po spiegando che gli uffici AIPo piemontesi (Torino Moncalieri, Alessandria e Casale Monferrato) saranno attivi per controlli e monitoraggi, in coordinamento con tutti gli Enti facenti parte del sistema di protezione civile regionale.

FORTI PIOGGE IN ARRIVO

E proprio in virtù delle piogge, che si annunciano copiose, in virtù dell’arrivo della perturbazione di origine atlantica che, fino al tardo pomeriggio di domani, insisterà sulla regione, l’Arpa Piemonte ha diramato l’allerta arancione per il maltempo sul nord del Piemonte, mentre l’allerta è di colore gialla sulle valli Orco, Sangone, bassa Valle di Susa (nel Torinese), sulla pianura settentrionale e sulle valli Belbo, Bormida e Scrivia (tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo).

FIUMI SORVEGLIATI SPECIALI

Quota neve oggi è prevista tra i 2.200 e i 2.500 di altitudine, domani in abbassamento a 2.000. In alcuni corsi d’acqua verrà raggiunta la soglia di criticità ordinaria della piena: in particolare il Toce e il Po a Crescentino (Vercelli) e Casale Monferrato (Alessandria). Ma la piena, è prevista, nella giornata di domani, anche nel tratto torinese del Po, ai Murazzi.