Maltempo, Cit Marathon rinviata al 23 ottobre

Causa maltempo, la Cit Marathon, prima maratona dello sport di quartiere, in programma questa mattina a Torino, è stata rinviata al prossimo 23 ottobre. La decisione è stata resa noto dal Comitato Verde Cit Turin, che ha organizzato la manifestazione, con l”associazione MontalCit-Insieme per la Scuola-Aps, con il patrocinio del Comune di Torino e della Circoscrizione 3. Attori della kermesse, pensata per festeggiare insieme l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023, i 1.200 alunni dell’Istituto IC Rita Levi Montalcini, delle scuole per l’infanzia, della primaria e delle medie del Quartiere e della Città. L’iniziativa è anche a scopo benefico, per azioni di sostegno educativo rivolte a famiglie in condizioni di vulnerabilità.