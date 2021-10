Maltempo: allerta rossa in Piemonte, riaperto tratto A6 Torino-Savona

Maltempo in Piemonte e in Liguria: bloccata la circolazione di auto e treni lungo il tragitto che va da Savona a Torino e non solo.

RIAPERTO TRATTO SULL’A6 TORINO-SAVONA

E’ stato riaperto poco fa, come comunicato da Autostrada dei Fiori, il tratto dell’A6 Torino-Savona che era stato chiuso al traffico intorno alle 9.30 di questa mattina per una frana e per le “condizioni meteo avverse”. A causa di un allagamento, resta ancora momentaneamente bloccato il traffico in entrambe le direzioni sulla strada statale 456 “Del Turchino” dal km 71,000 al km 78,764 all’altezza di Ovada (Alessandria).

ALLERTA ARANCIONE PER VALLE CHIUSELLA E PIANURA SETTENTRIONALE

Il Centro funzionale della Regione Piemonte ha emesso allerta arancione (codice 2, moderata criticità) per quanto riguarda il territorio della Città metropolitana per la valle Chiusella e la pianura settentrionale; in allerta gialla (codice 1, ordinaria attenzione) pianura e colline torinesi, Valli Orco, Lanzo, bassa val Susa e Sangone . Sono in allerta arancione anche i bacini di altre province: quelli del Sesia, Cervo, Tanaro, Scrivia e in allerta rossa Toce, Belbo, Bormida.

STOP AI TRENI SULLA LINEA SAVONA-TORINO

Poco fa si è inoltre aggiunta anche la sospensione della circolazione dei treni sulla linea Savona-Torino in particolar modo per la formazione di frane sulla sede ferroviaria. I passeggeri stanno venendo dirottati su Genova con altre linee ferroviarie e non tramite bus sostitutivi, al momento impossibilitati per via delle condizioni.

ALLERTA ROSSA IN PIEMONTE

L’Arpa, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, nel più recente bollettino meteo ha inserito il Piemonte in allerta rossa. Rischio idrogeologico massimo nell’area G dei fiumi Belbo e Bormida per possibili esondazioni, mentre domani sarà coinvolta anche l’area A (Toce).