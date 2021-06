Malore per Eriksen in Danimarca-Finlandia: massaggio cardiaco, paura in campo

Momenti terribili durante Danimarca-Finlandia. Il calciatore danese dell’Inter, Christian Eriksen, al 39′ del primo tempo si è improvvisamente accasciato al suolo. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Subito preoccupanti le immagini provenienti dalla tv. Sguardo perso nel vuoto, occhi sbarrati, Eriksen non sembra aver ripreso conoscenza né dopo il massaggio cardiaco, né dopo l’applicazione del defibrillatore. Attorno a lui i calciatori della nazionale danese in preghiera, qualcuno in lacrime.

In lacrime pure la moglie di Eriksen, raggiunta a bordo campo dal portiere Schmeichel e da capitan Kjaer. Molto probabilmente il campione dell’Inter ha accusato un arresto cardiaco. Il match è stato sospeso, il giocatore è stato portato via dallo stadio in barella, con dei teloni bianchi attorno. Ora è in ospedale, tifosi ancora allo stadio a Copenaghen a pregare per lui.