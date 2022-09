Malore in acqua: turista torinese perde la vita durante il bagno a Rimini

Tragedia nelle acque della riviera romagnola. Un uomo di 75anni, originario del Torinese, ha perso la vita, a quanto pare stroncato da un malore, mentre faceva il bagno nello specchio d’acqua antistante il Bagno 80 a Rimini. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il bagnino che, insieme ad un collega, è intervenuto immediatamente per riportare lo sfortunato bagnante a riva. Sul posto sono giunti anche i “camici bianchi” del 118 con ambulanza e auto medicalizzata.

PER L’UOMO NON C’E’ STATO NULLA DA FARE

Purtroppo per l’uomo, nonostante i disperati tentativi dei soccorritori di strapparlo alla morte, non c’è stato nulla da fare ed il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta anche la Capitaneria di Porto. Secondo le prime notizie, la vittima faceva parte di una comitiva di turisti provenienti da Torino. Erano al loro ultimo giorno di vacanze al mare. Nel week-end sarebbero ritornati a casa.