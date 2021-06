Mai sfidare il mare mosso: ecco cosa è successo a due ragazzi

Un gesto che poteva costare molto caro. Una cosa è certa: questa coppia di ragazzi ricorderà a lungo la bravata commessa. Con il mare in tempesta e le onde che sferzavano il molo, i due hanno pensato bene di piantarsi con le gambe a terra e di provare a resistere all’urto violentissimo della muraglia d’acqua. Risultato finale? La mareggiata li ha spazzati via come fuscelli, scaraventandoli in acqua! Nel video non si capisce come sia andata a finire e si ha l’impressione che la coppia di giovani sia stata sopraffatta dalla furia delle onde, tuttavia la notizia di “radio” web è che alla fine, i due “muchachos” – così la gente da terra li chiamava, invitandoli a resistere – siano riusciti a scamparla!!