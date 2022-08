Una manciata di secondi: quanto basta per un ladro per approfittare della distrazione di un malcapitato. Una volta fatto rifornimento alla pompa di benzina, un giovane va a pagare alla cassa, lasciando però le chiavi in auto. Quanto basta per un malvivente lì in agguato per approfittarne: l’uomo si fionda nella vettura e parte. La vittima prova a pararsi davanti, ma non basterà ad evitare la fuga del delinquente, accompagnato da un complice.