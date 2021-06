Mai lasciare il cane da solo in macchina: potrebbe patire sia il caldo sia il freddo

Tanto d’estate quanto d’inverno, è meglio non lasciare mai da solo il cane in macchina. Una regola molto importante da rispettare. Il problema è che l’auto, sia che faccia freddo, sia che faccia caldo, fa da vero e proprio forno per il cane. Il cucciolo infatti potrebbe iniziare ad ansimare, a stare male, o addirittura potrebbe essere letale per lui dover stare lì per diversi minuti o ore. Ovviamente se è solo un minuto, non morirà, ma perché farlo stare male?

Conseguenze

Mai lasciare il cane in macchina, dato che se il padrone dovesse farlo, potrebbero esserci conseguenze devastanti per il cane. Addirittura, anche se ci si trovasse nella stagione invernale, il cane potrebbe comunque rischiare la vita. Il discorso è uguale a quello di non lasciare il cane in balcone. Prima di tutto, uno dei problemi sarebbe la mancanza di ossigeno. Oltre a questo, si deve ricordare che anche se la macchina fosse spenta, comunque conserverebbe almeno per un po’ un certo calore, soprattutto se mentre era accesa, lo erano anche i riscaldamenti. In tal caso, il cane potrebbe improvvisamente avere caldo, ansimare e sudare. Oltre a questo, in casi particolari, la sua lingua potrebbe addirittura cambiare tonalità. Potrebbe provare nausea o addirittura avere problemi allo stomaco.

Altri problemi

Un altro problema sarebbe anche morire di freddo. Ovviamente questo dipende dalle ore che il cane dovrà sopportare stando in macchina e da solo. Oltre a questo, si devono considerare anche le conseguenze psicologiche. Da sottolineare infatti che l’amico a quattro zampe potrebbe subire traumi e da lì potrebbe non voler mai più salire in macchina. Oltre a questo, abbaiando potrebbe destare allarme in qualche passante, e il proprietario si troverebbe di fronte anche a problemi legali. Quando un cane sta da solo in macchina e lo si nota, si possono subito chiamare i vigili, oppure anche cercare di tirarlo fuori dalla macchina, se ci fosse qualche finestrino molto abbassato. Se la situazione è di emergenza e si nota il cane che sta male e sta soffrendo, allora rompere il vetro senza esitazione perché questo potrebbe salvare la vita all’amico a quattro zampe.