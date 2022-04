Mahmood e Blanco, primo live il 5 maggio

Se in tv, in prime time su Raiuno, l’Eurovision Song Contest si terrà il 10, 12, e 14 maggio, nella realtà a partire dal 30 aprile tutte le 40 delegazioni saranno in città e daranno il via al più grande spettacolo musicale che il Pala Olimpico di Torino abbia mai ospitato. Quello per cui i biglietti sono andati a ruba. In quel giorno, infatti, si apriranno le prove del concorso canoro cui potrà assistere il pubblico.

A esibirsi per primi i paesi semifinalisti, il 30 toccherà anche alla Kalush Orchestra ucraina, fino ai cinque Big, l’Italia, l’Inghilterra, la Spagna, la Francia e la Germania, che saliranno sul palco il 5 maggio. Mahmood e Blanco canteranno alle 16,15, avranno mezz’ora di tempo a disposizione per provare per la prima volta la loro “Brividi”, anticipati dalla Francia e, quindi, seguiti dalle altre tre Big. La seconda prova della cinquina è in programma il 7 maggio.

Il giorno dopo, domenica 8 maggio, le 40 delegazioni si trasferiranno alla Reggia di Venaria per la sfilata ufficiale sul Turquoise Carpet. Ricapitolando: dal 30 aprile al 4 maggio proveranno i semifinalisti, Achille Lauro per San Marino salirà sul palco del Pala Olimpico il 2 maggio alle 15, mentre dal 5 maggio le prove riguarderanno anche i super finalisti. La seconda settimana di maggio, lunedì 9, si aprirà con le prove generali delle semifinali previste sempre alle 15 e, anche in questo caso aperte al pubblico, le dirette avverranno il 10 e il 12 alle 21.

Le prove generali saranno presentate dal trio di conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Venerdì 13 maggio si inizierà alle 9,30 con il tradizionale spettacolo della parata delle bandiere – Flag Parade – e si chiuderà con la prova generale dell’attesa finalissima di sabato che decreterà il vincitore di Eurovision Song Contest 2022.