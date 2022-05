Mahmood, Blanco, Chanel… Domani cantano i Big Five

Tecnici che corrono da una parte all’altra del Pala Olimpico, la Bouble Room piena di cantanti, ballerini, costumisti che dai camerini alle aree di ristoro si scambiano battute, saluti, rigorosamente in inglese. Il palcoscenico – con l’ampio sole disegnato da Francesca Montinaro che non girerà più come previsto per evitare intoppi – sempre più bollente. Le prove continuano in corso Sebastopoli e, mentre oggi sarà una non stop con la seconda esibizione di 14 paesi della prima semifinale e l’apertura ai giornalisti, domani sarà la volta dei Big Five. Ovvero di: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito coloro, in sostanza, che fondarono l’Eurovision Song Contest nel 1956. E il pubblico non sta più nella pelle, anche perché tra di loro ci sono i super favoriti italiani Mahmood e Blanco, i quali secondo i bookmakers è molto probabile che si piazzeranno secondi, dietro l’Ucraina ormai in pole position per via della guerra. Ma, tutto può ancora accadere. Il duo intonerà per la prima volta a Torino la sua “Brividi” alle 16,15 e avrà a disposizione i canonici 30 minuti. Prima di Mahmood e Blanco, alle 15,35, toccherà ai francesi Alvan & Ahez con il loro brano “Fulenn”. Dopo l’Italia si proseguirà con l’altro grande atteso, Sam Ryder, il quale canterà per il Regno Unito la sua “Space man” già diventata un tormentone tra gli appassionati dell’Eurovision e non solo. Sam è una star di Tik Tok ed è famosissimo in tutto il mondo. Come lo è, soprattutto per la sua avvenenza, la super sexy Chanel, la quale canterà e ballerà per la Spagna la sua “SloMo”. A chiudere il primo giorno di prove dei Big Five, sarà la Germania con il giovane rapper Malik Harris e il suo brano “Rockstars”.

I cinque Big Five nello stesso ordine si esibiranno anche sabato mattina per la seconda prova che, questa volta, sarà aperta al pubblico. E in città si inizia a non capire più nulla, i fan sono eccitatissimi, oggi cominceranno ad arrivare i Big Five, da domani tutte le 40 star internazionali, gli idoli di molti, i nomi più seguiti di Europa e non solo, saranno in contemporanea sotto la Mole pronti al bagno di folla che li coinvolgerà dalla platea del Pala Olimpico, agli ingressi degli hotel, per le vie del centro e nei tanti locali che andranno a visitare.