Magazzino a fuoco, il fumo invade il palazzo: stabile sgomberato dai pompieri

Magazzino a fuoco, palazzo sgomberato. Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di ieri, all’altezza del civico 36 in via Giachino, a Torino, dove un edificio è stato evacuato, per motivi precauzionali, a causa di un incendio scoppiato, per cause ancora in corso di accertamento, all’interno di un magazzino dello stesso stabile.

IL FUMO HA INVASO L’EDIFICIO

Il fumo ha invaso rapidamente tutto l’edificio. Da qui la decisione di sgomberarlo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta intossicata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco.